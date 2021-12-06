وزير التعليم العالى يفتتح أعمال الدورة الـ42 لمجلس منظمة الإيسيسكو

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، رحب الوزير، بأعضاء المجلس التنفيذى المُتواجدين على أرض جمهورية مصر العربية، مؤكدًا على أن منظمة الإيسيسكو تُمثل الإطار الأرحب والأقوم للتعاون البنّاء والحوار المُثمر، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصالات والمعلومات، بما يتماشى مع طموحات القيادات والشعوب بأوطاننا الغالية، وذلك فى إطار مُضى المُنظمة قُدمًا فى إشراك الدول الأعضاء واللجان الوطنية والتنسيق معها من أجل تحديد الاتجاهات الجديدة لاستراتيجياتها وبرامجها المُتعلقة بمجالات عملها، حتى تكون مُستجيبة ومُلبية لمُتطلبات سياقات المستقبل.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إلى أن مجالات التربية والعلوم والثقافة تعُد السبيل الرئيسى لتنمية المُجتمعات الإنسانية، مؤكدًا على أن الأمم أدركت بعين اليقين أنها ما كان لها أن تأخذ دورها فى خريطة الحضارة الإنسانية والتقدم العلمى والتنمية البشرية والحضارية، إلا من خلال التربية القائمة على التكامُل والتطور وامتلاك قاعدة معلوماتية مُتكاملة، وامتلاك خبرات تربوية علمية وعملية وقيم سلوكية مُجتمعية، تُمكنها من التكيف مع مُستجدات العصر ومُتغيراته.

وأضاف الوزير أن الدورة الـ42 من المجلس التنفيذى للإيسيسكو تكتسب أهمية بالغة خاصةً أنها تقوم بالتحضير للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للمُنظمة والتى ستنعقد يومى 8 و9 ديسمبر 2021، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمُنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، وهما حدثا يشرفان برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعرب الوزير عن سعادته بالجهود المحمودة والمُتواصلة التى تبذلها الإيسيسكو، لزيادة وتحسين مستوى أدائها ودورها بالدول الأعضاء، خاصةً وأنها مدعومة بشكل مُستمر من طرف كل الدول الأعضاء، مؤكدًا على ثقته فى أن منظمة العالم الإسلامى لن ولم تدخر أى جهد، للدفع قُدمًا بكل مُبادرة تعمل على تحقيق الأهداف المنشودة لصالح دولنا الأعضاء بالمنظمة.

ومن جهته، أعرب د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن سعادته البالغة لتواجده على أرض جمهورية مصر العربية، موجهًا الشُكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية لاستضافة مصر فعاليات الدورة الـ42 للمجلس التنفيذى للإيسيسكو.

وأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى (إيسيسكو) أن المنظمة حصلت على شهادة الجودة (ايزو) وفقًا لمُتطلبات المواصفة القياسية الدولية (ايزو 2015: 9001) الخاصة بنظم ادارة الجودة، مشيرًا إلى نجاحه بصفته مديرًا عامًا للإيسيسكو فى الحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة كوفنترى البريطانية، تقديرًا للجهود المبذولة فى مجالات التربية والثقافة وفى بناء السلم، فضلاً عن حصول المنظمة أيضًا فى مايو الماضى، على جائزة القيادة العالمية للحوكمة الرشيدة للقطاع العمومى والمؤسسات مُتعددة الأطراف لعام 2021، والتى تمنحها مؤسسة كامبريدج للاستشارات المالية الدولية بالمملكة المتحدة.

وأضاف المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة تعمل على الخطط المُحكمة التى أعلنتها وتبنتها خلال رؤيتها الجديدة التى تم اعتمادها خلال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذى، والتى عُقدت افتراضيًا فى شهر مارس الماضى، مشيرًا إلى الإجراءات والانجازات الجديدة التى اتخذتها المنظمة، ومن أهمها الاستمرار فى تطبيق الهيكل التنظيمى الجديد وفق الرؤى التطويرية ذات الصلة، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات المُتخصصة من الدول الأعضاء، وكذلك تدريب عدد كبير من الشباب فى مقر المُنظمة، ضمن مبادرة حاضنات القيادات، لإعداد قيادات شبابية فى مجالات عمل المنظمة.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذى، إلقاء كلمة للدكتور نواف منصور العقيلى رئيس المجلس التنفيذى بالإنابة فى دورته الـ41، والدكتور على زيدان أبو زهرى رئيس الدورة الـ13 للمؤتمر العام للإيسيسكو.

الجدير بالذكر أنه يُمثل جمهورية مصر العربية فى المجلس التنفيذى لمنظمة الإيسيسكو، د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو)، منذ عام 2019.

يذكر أنه من المقرر انتخاب المجلس التنفيذى للإيسيسكو، الذى يتشكل من رئيس المجلس،( يتم انتخابه من بين أربعة مرشحين)، كما سيتم التوافق على اختيار نائب الرئيس والمُقرر، وعقب تشكيل المجلس التنفيذى، سيتم عرض تقارير أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2020، ومشروع التوجهات الاستراتيجية للايسيسكو فى أفق 2025، ومشروع خطة العمل والموازنة لعامى 2022-2023، وعدد من الوثائق والمُقترحات الإدارية والقانونية، واعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 14 من للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.