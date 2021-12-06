نتائج مبادرة «صوتك مسموع» (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة التنمية المحلية، فى بيان لها اليوم الإثنين، بأهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.
وأضافت أن المبادرة تلقت، خلال نوفمبر الماضى، 15 ألفًا و710 آلاف رسالة، منها 2449 شكوى تم الرد على 1887 منها بنسبة 77%، وجار حل 562 شكوى.
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