المذيعة لـ عبد الرحمن عرام: تأثرت بك وبوالدتك

جدة - نرمين السيد - وبدأ عبد الرحمن خلال حلقة اليوم، فى توجيه أسئلة للمذيعين "محمد الشاذلى" و"جومانا ماهر". وطرح سؤالا على جومانا ماهر عن "ما هى أكثر الشخصيات التى تأثرت بها فى حتفالية قادرون باختلاف؟". وأجابت جومانا، قائلة: "أكثر شخصية اتأثرت بيها والدتك وأسر القادرون باختلاف، بشوفهم أبطال حقيقيين.. أنتو أبطال نتاج لمجهودهم". وتابعت كلامها عن والدته وقالت: "أكتر شخصية اتأثرت بيها لما الرئيس دعاها على المسرح وكرمها وشكرها"، واستكملت الحديث عنه مشيرة إلى تأثرها به: "واتأثرت بيك لما قولت إنك فقدت الأب لكن بعد اهتمام الرئيس حسيت أنك عندك أكتر من أب يدعمك".

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