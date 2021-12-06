وزيرا الزراعة والاتصالات يعلنان الإطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الوزيران بديوان وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الزراعة.

وشهد المؤتمر الإعلان عن الإطلاق التجريبى لمشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد"، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تعاونًا مثمرًا وجادًا بين الوزارتين، لدعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة، والتى تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لافتا إلى أن هذا التعاون أثمر مؤخرًا عن 4 مشروعات جديدة يتم إطلاقها بشكل تجريبى، لاستكمال منظومة التحول الرقمى.

وقال، إن وزارة الزراعة فى إطار جهودها للتحول الرقمى وميكنة الخدمات اتخذت خطوات جادة فى سبيل ذلك تمثلت فى إدراج برنامج التحول الرقمى فى القطاع الزراعى وخلال العامين الماضيين أطلقت منظومة كارت الفلاح الذكى، والذى يتم تطويره ‏بإضافة ميزة مدفوعات على الكارت، مؤكدًا طباعة أكثر من 3.5 مليون كارت، تم توزيع مليونى كارت منها على المزارعين ويجرى حالياً استكمال عملية التوزيع لضمان استلام كافة المزارعين للكروت.

كما قامت الوزارة بميكنة خدمات الحجر الزراعى لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين وأيضا تسهيل الربط بين الموانئ المصرية والمعامل وكافة الجهات المعنية.. مؤكدا تطوير البوابة الإلكترونية الزراعية، حتى تحقق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين فى القطاع الزراعى، وتقديم الخدمات بشكل إلكترونى، ضمن منظومة مصر الرقمية، لافتا إلى أنه تم إدراج 20 خدمة حاليا، للتشغيل التجريبى، تمهيدا لإدراج باقى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمتعاملين، بما يسهم فى سهولة تقديم الخدمة، والتيسير عليهم.

وفيما يتعلق بتطبيق "هدهد" المساعد الذكى للفلاح المصرى، فقد أشار القصير إلى أن هذا التطبيق يسهم فى دعم منظومة الإرشاد إلكترونيا، لمساعدة المزارع، فى تقديم سبل الدعم الفنى، والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد، فضلا عن التعرف على أمراض النباتات والآفات وتقديم العلاج المناسب لمقاومتها.

وقال إنه تم التعاون أيضا بين الوزارتين فى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعى، فى حصر المساحة المحصولية لكل محصول، على الطبيعة، ومعرفة المساحات المنزرعة، بما يسهم فى تحديد الاحتياجات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حصر محاصيل الموسم الصيفى، ويجرى حاليا الإعداد لحصر محاصيل الموسم الشتوى، موضحًا أنه تم التعاون فى أرشفة جميع المستندات الخاصة بوزارة الزراعة، فى إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات أن مشروع "هدهد" يحقق تطويرًا نوعيًا فى منظومة الإرشاد الزراعى لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التى قد تصيب محصوله.

وأوضح أنه تم اختيار اسم "الهدهد" لأنه معروف تاريخيا بكونه صديق الفلاح حيث يستطيع المزارع فى حالة ملاحظة أى إصابة على محصوله فى كافة أطوار الموسم الزراعى أن يقوم بالتقاط صورة عبر تليفونه المحمول وإرسالها للمنظومة التى ستتعرف من خلال الذكاء الاصطناعى على نوع الآفات والتواصل مع الفلاح لإمداده بالإرشادات اللازمة لعلاج الآفة ومجابهة أثارها؛ مؤكدا أنه تم البدء بمجموعة من المحاصيل التى سيتم إطلاقها بشكل تجريبى، كما ستتم خلال الفترة المقبلة تغذية المنظومة بالمزيد من البيانات والصور للتأكد من جدارتها ودقتها.

وأضاف أن إطلاق التطبيقات يعد خطوة وثابة نحو تطوير المنظومة الزراعية بكافة أركانها والتحول نحو زراعة حديثة ذكية تمثل عمادا رئيسيا فى بناء مصر الرقمية؛ مستعرضا مجموعة من المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال الزارعة الذكية والتى تشمل مشروع التعرف على مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى فى كل موسم زراعى وبكل محافظة بواسطة صور الأقمار الاصطناعية ومنظومة الذكاء الاصطناعى بما يدعم عمليات التخطيط لاحتياجات الدولة من البذور والأسمدة وسائر مستلزمات الزراعة والموارد المائية المطلوبة والفجوة الإنتاجية التى يتعين ملؤها، مشيرا إلى مشروع "كارت الفلاح “ الذى يهدف إلى تمكين الفلاح من الشمول الرقمى، بالإضافة إلى حوكمة منظومة الأسمدة ومستلزمات الزراعة والتأكد من وصولها لمستحقيها.

‏وأوضح طلعت أنه فى إطار الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية؛ فإن الوزارة على وشك الانتهاء من أرشفة مستندات وزارة الزراعة، كما تم تحويل التطبيقات التخصصية التى تساعد العاملين فى وزارة الزراعة على إتمام أعمالهم بشكل رقمى إلى بيئة الحوسبة السحابية والتى ستنقل إلى مراكز بيانات معدة لذلك وستكون جاهزة قبل انتقال وزارة الزراعة للعاصمة الإدارية الجديدة.