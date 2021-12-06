أجواء خريفية.. توقعات الطقس لـ5 أيم مقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الخريفية على كل الأنحاء، ويسود خلال هذه الفترة طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كل الأنحاء.
6 ديسمبر 2021
شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
7 ديسمبر 2021
فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.
8 ديسمبر 2021
سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.
من 9 إلى 11 ديسمبر 2021
شبورة مائية كثيفة أحيانًا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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