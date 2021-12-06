قادرون باختلاف.. عبد الرحمن عرام يوجه رسالة مؤثرة لـ والدته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع "عرام" خلال حديثه فى برنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الإثنين، أن نجاحه الذى حققه أثبتت للعالم أنه لا يوجد مسمى "معاق"، متابعًا: "أمى هى كل حياتى.. وبقت تقدر تقول إن ابنى مفيهوش مشكلة وقدرت أظهر بيه قدام الناس".

وأكد: "أمى دائما كانت بتقوى ثقتى بنفسى"، موجها الشكر لها، وعلى ما بذلته من أجل أن يظهر بالشكل الذى شاهده الناس به.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى والدة "عبد الرحمن عرام" ودعاها إلى المنصة التى يلقى من عليها كلمته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، أمس الأحد، وسط تصفيق حار من الجمهور.