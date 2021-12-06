معلومات الوزراء: مصر تتقدم 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية لتحتل المرتبة 29 عام 2022، مقارنة بالمرتبة 49 عام 2021، كما تقدمت مصر في مؤشر استخدام الطاقة لتحتل المرتبة 12 عام 2022 مقارنة بالمرتبة 14 عام 2021.

وأوضح المركز أن مؤشر مصر "بمؤشر أداء تغير المناخ" الصادر عن مؤسسة "جيرمان ووتش" في نوفمبر 2021، جاءت في المرتبة 21 خلال 2022 مسجلة 59.83 نقطة، وذلك مقارنة بالمرتبة 22 خلال عام 2021 بـ 54.33 نقطة.

وأكد المركز الإعلامي أن النجاحات الدولية لمصر في مجال مكافحة التغير المناخي، جاء تكليلًا للجهود المبذولة من الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام مع العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن منهجية مؤشر أداء تغير المناخ، تقوم على 4 محاور رئيسة تضم 14 مؤشرًا فرعيًا، حيث يضم المؤشر 64 دولة على مستوى العالم، وتتراوح معدل النقاط بين (0 الأقل، 100 الأفضل).