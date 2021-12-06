مبادرة مكاتب التايكو «تاتا تاتا ريادة أعمال» لتوعية أطفال المدارس بجامعة سوهاج

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أطلقت جامعة سوهاج، اليوم مبادرة "تاتا تاتا ريادة أعمال" والتي نظمها نادى ريادة الأعمال التابع لمكاتب التايكو بالجامعة بمدارس جيل المستقبل الدولية، لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لتوعية أطفال المدارس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن المبادرة تأتى وفقاً لرؤية مصر 2030، وذلك للتحول من ثقافة العمل الحكومي إلى ثقافة العمل الحر وستضيف خبرات للطلاب.

رئيس جامعة سوهاج المبادرة ضرورية لتوعية الطلاب وزيادة خبراتهم

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن المبادرة تعد خطوة ضرورية لتوعية الطلاب منذ الصغر بثقافة ريادة الأعمال لجعلهم رواد أعمال المستقبل، من خلال تدريبهم على كيفية إنشاء مشروع صغير.

وأكد رئيس الجامعة على الدور الهام لمكاتب التايكو فى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وما يقدمه من خدمات ليساعد كل من يريد تسجيل براءة اختراعه وعمل نموذج أولى للفكرة وتحويلها من واقع التفكير إلى الواقع التطبيقي العملي.

محاور تدريب مبادرة ريادة الاعمال بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور معتز حسن، عطا مدير نادى ريادة الأعمال بمكاتب تايكو الجامعة، أن المبادرة شملت التدريب على ربط ريادة الأعمال بالابتكار من خلال تدريب الطلاب على عدة محاور منها التعريف بريادة الأعمال، وماهية الابتكار، ومفهوم براءة الاختراع، إلى جانب كيفية عمل خطوات تسجيل البراءة، وأهمية ريادة الأعمال الابتكاري، وعرض نماذج لأصحاب مشروعات ريادية، مضيفاً أن مكاتب التايكو بالجامعة تقدم كافة أوجه الدعم خلال المؤتمرات والمعارض الدولية، لعرض النماذج الأولية للمستثمرين ورجال الأعمال لتسهيل فرص التسويق للمشروعات الريادية.

وأشارت أميرة طاهر باحث أول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحاضر بالمبادرة، أنه تم تعريف الطلاب بكيفية التغلب على المشكلات التي ممكن أن تواجه رائد الأعمال عند بداية تنفيذه للمشروع، والفرق بين رائد الأعمال ورجل الأعمال، وكيف ينمى الطلاب قدراتهم الإبداعية فى ذلك، مضيفة أنه خلال التدريب تم عرض نموذجين للمشروعات الصغيرة هما الفاكهة المجففة Snacks fully ومشروع future mushroom.

جدير بالذكر أنه حضر فعاليات المبادرة كلا من الدكتورة هايدى جمال، مديرة مدرسة جيل المستقبل الدولية وفريق العمل بالمدرسة، والطلاب من جميع المراحل ولاقى ذلك استحسان الجميع واشادوا بالخبرات التى سيكتسبها التلاميذ.