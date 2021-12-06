موعد صرف معاشات شهر يناير 2022، الكثير من المواطنين يتطلعون إلى معرفة التوقيت المحدد بشأن توقيت الحصول على مرتبات شهر يناير، والذى يحصل عليه الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة، والعاملين أيضًا فى القطاع الخاص.

دوت الخليج

موعد صرف معاشات شهر يناير 2022

وبعد الاطلاع على موعد صرف شهر يناير، يسعى مستحقي المعاشات الراغبين فى الحصول على مستحقاتهم المالية إلى معرفة كيفية الصرف سواء من ماكينات الصرف أو من خلال الأجهز أو الهيئات التى يعملون بها.

وف سياق آخر، يسعى مستحقي معاشات التأمين الحصول على المبالغ المالية مستحقة الدفع، من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، والمقدر عددهم وفقًا للإحصائيات الرسمية 2.4 مليون مواطن.

تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2022

هذا وكان رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، قد أعلن فى وقت لاحق التكلفة الإجمالية المحددة لصرف المعاشات، والتى تشمل العلاوت الخمس وتُقدر بـ 25 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الحصول على المعاشات المحددة من خلال ماكينات الصرف المحددة من قبل وزارة المالية، والذى يعد ذلك منهجًا فى الوقت الحالي انطلاقًا من كونه طريقة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2022.. تعرف على أعداد المستفيدين

هذا وتجدر الإشارة إلى عدد المستفيدين من معاشات التأمين يبلغ عددهم حوالي 10 مليون شخص، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون جنيه.

كما أنه من المقرر أيضًا أن يتم تقسيم الأيام التى سيتم بها صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين وذلك لتجنب التزاحم فى الأماكن المحددة للصرف.