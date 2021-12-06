حقوق الشيوخ تستكمل مناقشة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعًا اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة استكمال مناقشة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

رياضة الشيوخ تناقش الأثر التشريعي للمواد التي وافق على تعديلها مجلس الوزراء

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة مناقشة الأثر التشريعى للمواد التي وافق على تعديلها مجلس الوزراء لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. تناقش اقتراح إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس. ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن " إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة"، يعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

صحة الشيوخ تناقش سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

كما تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، في إجتماعها اليوم الإثنين، سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية " المعوقات والرؤي ومعوقات تصنيعة ياتي ذلك في ظل النقص الشديد للأدوية مرضي النزف المتكرر " الهيموفيليا" وهو من الموضوعات الهامه والعاجلة التى تمس حياة المواطنين .

الصناعات الدوائية

حيث تناقش اللجنه أسباب نقص الدواء لهذا المرض والتعرف على المشكلات التى يعاني منها المرضي على أرض الواقع وإيجاد الحلول السريعة المناسبة لتخطي هذه الأزمة والأزمات المتكررة في نقص بعض الأدوية .

ويشارك فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر، أطباء متخصصين في علاج مرض الهيموفيليا وبعض المرضي حيث أنه إضطراب نادر يتمثل في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي ،بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم وقد ينزف المريض لفترة أطول وأحيانا يؤدي النزيف الداخلي إلى إتلاف الأعضاء والأنسجة ووفاته.