/664579/سيدات-طائرة-الأهلي-يواجه-الزهور-في-بطولة-الدوري

يخوض الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الاثنين، عندما يلتقي مع فريق الزهور، في أولى المباريات التي يخوضها في الموسم الجديد من بطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا، على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويسعى «سيدات طائرة الأهلي» لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب خلال المران الأخير، وركز على الاهتمام بالنواحي الخططية والفنية ورفع معدلات اللياقة البدنية للوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية.

وعقد حمدي الصافي المدير الفني لفريق «سيدات طائرة الأهلي» محاضرة مع اللاعبات أكد خلالها على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في مباراة افتتاح الموسم الجديد.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

6:30 مساء .. السبت 5 فبراير - الأهلي x مونتيري

6:30 مساء .. الثلاثاء 8 فبراير - بالميراس x الفائز من «الأهلي ومونتيري»

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وجاءت القرعة صعبة أمام النادي الأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية، وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الأول، وفي حال تحقيق الفوز، سيكرر المواجهة أمام بالميراس البرازيلي حامل لقب بطولة أمريكا الجنوبية.

تاريخ مواجهات الفريقين

تاريخ مباريات الأهلي ومونتيري المكسيكي غير جيد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لعب الفريقين مباراة واحدة من قبل خلال بطولة 2013 بالمغرب.

ولعب الفريقين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وفاز مونتيري المكسيكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل عماد متعب هدف الشياطين الحمر خلال هذا اللقاء.