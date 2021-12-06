/664580/فيبي-فوزي-احتفالية-قادرون-باختلاف-تعكس-اعتزاز-الدولة-بفئة-ذوي-الهمم

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ان احتفالية " قادرون باختلاف" في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعكس اعتزاز الدولة المصرية و تقديرها الكبير لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً ، كما يأتي مجسدا لجهود متواصلة تستهدف دمج جميع فئات المجتمع في كل ما يتم على أرض مصر من مشروعات كبرى تستهدف تحقيق خطة تنمية مستدامة و شاملة على كافة الأصعدة ، ذلك ان الاهتمام بذوي الهمم هو جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أنه ترجمة لما تنطوي عليه "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030" من شمول و إحاطة بجميع فئات المصريين سواء من المرأة او الشباب أو المسنين أو غيرهم و عدم استثناء اي منهم ، و تحقيق مشاركة الجميع في المشروع الوطني الذي يتبناه و ينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وعبرت فيبي فوزي عن سعادتها لحضورها الاحتفال وبما قدمه نماذج من ذوي الهمم من ابداعات في مختلف المجالات ، اذ أثبتوا بامتياز قدرتهم على اكتساب المعارف و المهارات التي تؤهلهم بالفعل للمشاركة بفعالية في كل ما يتم على أرض مصر من إنجاز ، و كم كان مثيرا للمشاعر و محفزا للخيال حوار الرئيس مع ذوي الهمم و احترامه الواضح لافكارهم و مقترحاتهم و إجابته بصراحة على أسئلتهم .

فيبي فوزي: احتفالية قادرون باختلاف تعكس اعتزاز الدولة بفئة ذوي الهمم

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ، أن المتأمل لما حصل عليه ذوو الاحتياجات الخاصة خلال سنوات قليلة - بعد طول تهميش - سوف يكتشف أنه تم بالفعل جسر الفجوة بين الواقع و المأمول من خلال تحقيق الطموحات و وضع الخطط موضع التنفيذ فبداية من إعلان العام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة ، و قد تواترت المزايا و المكتسبات التي تحققت لهم إذ تم في نهاية نفس العام إصدار القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ، و الذي تضمن العديد من المزايا والحقوق ، فى مجالات التعليم والصحة و العمل ، و الذي تبعه تفعيل مشاركة ذوي الهمم في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الفنية و غيرها ، وصولا إلى أحدث المكتسبات التي تتمثل في بطاقة الخدمات المتكاملة و التي يستفيد منها ١٣ مليونا من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات ، و الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة» برأسمال مليار جنيه بهدف شراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بذوي الهمم.