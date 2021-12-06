/664584/نائب-بالشيوخ- يطالب-الحكومة-بتذليل-كافةالمعوقات-لانشاء-اكاديمية-المحاماة-والدراسات-القانونية

اكد النائب ناجح جلال أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ،انه لا يتصور بان يكون هناك تميزا دون دراسة وتدريب ، مطالبا الحكومة ضروة تذليل كافة المعوقات لانشاء اكاديمة المحاماة والدراسات القانونية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة يالشيوخ

اكاديمية المحاماة

وقال جلال خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها ،أهمية إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية . وطالب النائب ناحج جلال مجلس نقابة المحامين باعلان تشكيل مجلس ادارة الاكاديمية باعتبارها صرح علمي كبير يخدم المحاماة والمحامين.

الاستشارات القانونية

كان النائب سامح عاشور قد طالب فى اقتراحه باستكمال إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبني.

وطالب أيضا بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كل من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.