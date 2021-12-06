/664586/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-والمقاولون-العرب-القادمة

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب بملعب الجبل الأخضر بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس العرب.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.

حسين فيصل الأفضل في مباراة مصر والسودان

وحصل حسين فيصل، لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة السودان.

وساهم حسين فيصل في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال الفوز الكبير للفراعنة على حساب المتنخب السوداني بخماسية نظيفة.

وكان حسين فيصل حديث السوشيال ميديا والصحافة بعد نهاية المباراة نظراً لرحيل اللاعب مجانا من نادي الزمالك بعد قرار باتريس كاريترون، المدير الفني للفني لعدم الحاجة إليه.

ويلتقي منتخب مصر أمام الجزائر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة القمة العربية وتحديد متصدر المجموعة.

الزمالك يهزم بايونير بخماسية بمشاركة سيسيه وشيكابالا

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بايونير بنتيجة 5/0، ضمن استعدادات الفارس الأبيض لعودة مباريات الدوري العام بعد التوقف الحالي بسبب بطولة كأس العرب.

وتسيد نادي الزمالك اللقاء أمام بايونير، وشارك أكثر من لاعب بعد غياب كبير مثل رزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.