10صور للنائب سامح عاشور فى مناقشات «أكاديمية المحاماه»..«الدولة لاتقصر»..و«علينا التوافق»

/664587/10صور-للنائب-سامح-عاشور-فى-مناقشات-أكاديمية-المحاماهالدولة-لاتقصروعلينا-التوافق

رصد موقع دوت الخليج تفاصيل كلمة النائب سامح عاشور، خلال مناقشات المقترح المقدم منه، بالجلس العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية.

دوت الخليج يرصد تفاصل كلمة سامح عاشور بالجلسة العامة

اكاديمية المحاماة

وناشد النائب سامح عاشور، الحكومة بضرورة توفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر.

واقترح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ هذه الأكاديمة من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية.

وقال النائب: عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لاسيما وأنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة.

وطالب أيضا، الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.

وأوضح سامح عاشور، أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقلا.

وأكد أن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعما لحق المجتمع في دفاع متكافئ، وولتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلا: ليس معقولا أن يكون محاميا كل من يحصل على كلية الحقوق فقط.

واختتم سامح عاشور: نتطلع إلى محاماة يكون مكتب المحامي آمنا على موكله وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها.