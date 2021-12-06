/664596/النائب-محمد-صلاح-أبو-هميلة-الجمهورية-الجديدة-تفخر-بأبنائها-من-ذوي-الهمم-وتنتصر-لحقوقهم-في-عهد-السيسي

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل " قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتعامله معهم من القلب تعامل الأب ليضرب لنا المثل في الإنسانية والقدوة والصدق والإخلاص وجبر الخواطر .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد صلاح ابو هميلة بشأن احتفالية قادرون باختلاف

احتفالية قادرون باختلاف

أضاف أبو هميلة، أنه في عهد الرئيس السيسي وفي بنائه الجمهورية الجديدة وضع من أهم معاييرها حفظ كرامة الإنسان وتحقيق أعلى درجات حقوق الإنسان في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحا أن ما تحقق في عهده لذوي الهمم والقدرات الخاصة وحفظ حقوقهم ورعايتهم لم يتحقق على مدى العصور السابقة، فقد تم تعديل القوانين الخاصة بهم لحفظ حقوقهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم .

أوضح أبو هميلة، أنه في عهد القيادة السياسية أصبح من ذوي الهمم اعلاميين، ورياضيين فازوا بميداليات ذهبية وفضية في مسابقات محلية وعالمية، كما تم تمثيلهم تمثيلا جيدا داخل المجالس النيابية، وتم دمجهم في المجتمع بكافة الأنشطة والمجالات والمبادرات الرئاسية ليشاركوا في بناء الوطن بفكرهم وما حققوه من إنجازات لتفخر بهم الدولة، وأعطت الدولة لهم الأولوية في كل شئ .

تابع أبو هميلة، أن الرئيس السيسي خصص لهم يوما بعنوان " قادرون باختلاف" للاحتفال بذوي الهمم كل عام، إضافة إلى إصدار الدولة بطاقات وشهادات بطريقة برايل لخدمة المكفوفين لمساواتهم مع بقية المواطنين، إضافة إلى التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كافة السبل اللازمة لهم، لتصبح مصر من الدول الرائدة عالميا في احترام حقوق ذوي الهمم وتطبيق أعلى مبادئ حقوق الإنسان لتظهر للعالم كله أن الجميع متساوون وفقا لنصوص الدستور .