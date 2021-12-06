آليات دعم ذوى الهمم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل إجراءات الوزارة لتنفيذ 5 حزم لذوى الهمم طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل إجراءات الوزارة لتنفيذ 5 حزم لذوى الهمم طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها. والإنفوجراف التالى، نوضح إجراءات الوزارة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة ستمضى فى تنفيذ تكليفات الرئيس ووضع ذوى الهمم فى أعين الدولة.

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