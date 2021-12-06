غدا.. جامعة عين شمس تكرم متطوعى العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - تقيم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، حفل تكريم لمتطوعى العمل المناخى، غدًا فى تمام الساعة 10 صباحًا، الذين اجتازوا البرنامج التدريبى لتأهيل سفراء المناخ برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنسانى ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخى التى شاركت الكلية فى تأسيسها.





ويعد هذا البرنامج هو البرنامج التدريبى الرئد فى إفريقيا والشرق الأوسط لمحو الأمية الكربونية والمناخية برئاسة الدكتورة نهى سمير، عميدة الكلية، وتحت إشراف الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور أيمن صابح نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم العالى والبحث العلمى. ويأتى هذا اتفاقًا مع دور الجامعة فى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز بناء القدرات للتكيف المناخ فى الأعمال الفردية بحيث يقلل البصمة الكربونية للأفراد، والتوعية بمواجهة التغيرات المناخية من خلال التحكم فى العادات اليومية التى تسبب إطلاق غازات الاحتباس الحرارى مثل: "استخدام المنتجات الصديقة للبيئة وطرق تناول الطعام والطهى وركوب الدرجات والإقلال من تناول اللحوم والإقلال من استخدام الكيماويات حيث تقوم مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى بدور فعال فى حشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخى للأنشطة الفردية". وتقوم جامعة عين شمس بإعداد قادة المناخ المتطوعين استعداد لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف رقم 27 فى مدينة شرم الشيخ فى 7 نوفمبر 2022 من منطلق أن جامعة عين شمس هى أول جامعة تقوم بتدريس العلوم البيئية فى المنطقة بأسرها ولديها الكادر العلمى والأكاديمى الذى يستطيع أن يؤهل فريق متطوعى العمل المناخى ليكونوا ملهمين ومؤثرين فى حشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخى والمساهمة بفريق من المتطوعين فى العمل المناخى فى أى أعمال تنظيمه خاصة بأى حدث عالمى.

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