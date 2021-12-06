أمين صندوق تحيا مصر يتابع تشغيل معمل محاكاة كلية طب عين شمس (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، يرافقه الأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، تشغيل معمل المحاكاة بكلية الطب وذلك بحضور تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر والدكتور أشرف عمر عميد الكلية.





وقام صندوق تحيا مصر بتجهيز معمل المحاكاة بكلية الطب ضمن المبادرة الرئاسية بالعلم نستطيع التى ينفذها الصندوق لتطوير وتزويد معامل التدريب الجامعات المصرية بأحدث الأجهزة المتطورة لمحاكاة الجسم البشرى، وتوفير نموذج لمختلف الحالات التى يمكن أن يتعرض لها الطبيب فى كافة التخصصات بما يضمن جودة التدريب، عبر نماذج محاكاة حفاظا على حقوق المريض.

كما تفقد نصر عددا من المنشأت الجارى تنفيذها داخل مستشفى عين شمس الجامعى الدمرداش.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى للصندوق، إن معمل محاكاة كلية طب عين شمس تم تزويده بـ 7 أقسام مختلفة هى: الفسيولوجى، والأطفال، والعناية المركزة، والقلب والصدر، والنساء والتوليد، والتشريح، بالإضافة إلى المهارات الأساسية لطلاب كلية الطب.

وأضاف أن الصندوق قام بتجهيز جامعتى القاهرة والإسكندرية بمعامل المحاكاة أيضا، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتزويد الجامعات المصرية بأحدث التقنيات والتجهيزات التى تضمن تطوير العملية التعليمية.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق إلى أن معمل المحاكاة يتم من خلاله تدريب الطلاب فى مرحلة البكالوريوس وما بعد التخرج، من خلال أنظمة محاكاة لحالات طبية معقدة يتعامل معها المتدرب من خلال أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى هدفها تقليل الأخطاء الطبية.

وأوضح عبد الفتاح أن معمل المحاكاة تم تجهيزه بالتعاون مع مجموعة بيت الخبرة، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والقطاع الخاص، لدعم محور التدريب والتعليم الذى ينفذ من خلاله الصندوق مبادرة بالعلم نستطيع.

وفى نهاية الجولة التفقدية تم تكريم 15 طالب وطالبة من أبناء جامعة عين شمس، وقام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة محمد أمين نصر، والأستاذ الدكتور محمود المتينى بتقديم هدايا عينية من مبادرة "دكان الفرحة" التى ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات المصرية.