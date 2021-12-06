«الوزراء»: 4 مشروعات لطلاب المجمعات التكنولوجية بمعرض مصر لريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهرى بمجمع الاميرية التكنولوجى، برئاسة د. أحمد حسنى الحيوى الأمين العام للصندوق، وبحضور كلا من مديرى المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالى والادارى ومكتب الدعم الفنى والمكتب الإعلامى ومكتب التخطيط والمتابعة.





قال د. أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة تشكيل لجنة لمراجعة الاوضاع المالية والفنية للعاملين بالمجمعات التكنولوجية والتشديد على ضرورة إعداد تقارير متابعة الأداء بشكل دورى لتحسين مستوى الأداء.

وأضاف فى البيان الصحفى - الصادر عن الصندوق - صباح اليوم، أن المجلس وافق خلال الاجتماع على مقترح مدير مجمع الفيوم بمخاطبة محافظ الفيوم لرصف الطريق أمام المجمع، ورفع خزان مياه الصرف الصحى غير المستغل والذى تبلغ مساحته حوالى 60 متر مربع من أمام المجمع، حفاظًا على الشكل العام للمجمع، كما عرض مدير المجمع تقريرا عن زيارة ممثل شركة يازاكى اليابانية (Yazaki) وهى شركة متخصصة فى إنتاج ضفائر السيارات وذلك لرغبتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم.

ونوه "الحيوى" أن المجلس قد وافق على مشاركة طلاب مجمعى ابوغالب وأسيوط ومشاركة عدد 4 طلاب فى معرض قمة مصر لريادة الأعمال 2021 والذى سيعقد فى الفترة من 20-22 ديسمبر بمدينة الغردقة.

وأشار إلى توقيع مجمع أسيوط بروتوكول تعاون مع شركة UP Pharm مصر العليا للصناعات الدوائية لتدريب طلاب المجمع سواء فى مرحلة المدرسة الثانوية التكنولوجية أو مرحلة الكلية المصرية الألمانية، كما تم تنظيم زياة ميدانية لمدربين قسم تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء لقناطر أسيوط الجديدة تمهيداً لبدء تدريب طلاب مجمع أسيوط.

وأعلن قبول 8 طلاب من مجمع أسيوط (2 من قسم تكنولوجيا الكهرباء و6 من قسم تكنولوجيا الميكانيكا ) من خريجى المدرسة الثانوية التكنولوجية بالمجمع، من أصل 11 طالب متقدمين فى المنحة المقدمة من التدريب والتشغيل المهنى المزدوج بألمانيا THAMM، وفى انتظار سفرهم فى أواخر الشهر الحالى.

واختتم الاجتماع بتفقد أعضاء المجلس لمنشئات مجمع الاميرية والورش والمعامل ومتابعة اعمال الامتحانات بالمدرسة الفنية.