الحكومة: نظام التعليم الجديد لا يتضمن أى نماذج استرشادية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسى الحالى 2021/2022، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسى الحالى 2021/2022، مُشددةً على أن نظام التعليم الجديد بمختلف المراحل الدراسية لا يتضمن أى نماذج استرشادية للامتحانات، حيث يعتمد بالأساس على التعلم واكتساب المهارات وليس الحفظ أو التلقين، مُشيرةً إلى أن الامتحانات الشهرية التى يتم عقدها للطلاب، وكذلك الأنشطة داخل الكتب المدرسية الجديدة، تعد بمثابة أمثلة لتدريب الطلاب على طرق التقييم. وفى سياق متصل، تم بدء عقد امتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائى وفقًا للجدول الزمنى يوم 5 ديسمبر الجارى، ويغطى الاختبار ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021وفق خطة توزيع المناهج، على أن تتولى الإدارة التعليمية وضع الاختبار للمدارس فى المواد الأساسية، (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم)، حيث تم وضع الأسئلة من جانب الوزارة، بينما باقى المواد تضعها المدرسة، ويتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفنى المختص وإدارة المدرسة.

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