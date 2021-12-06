محافظ أسوان: نسابق الزمن لإنجاز مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إننا نسابق الزمن لسرعة إنجاز المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" لأنها تأتى فى مقدمة أولويات واهتمامات القيادة السياسية باعتبارها أكبر مشروع تنموى تشهده الجمهورية الجديدة فى تاريخها المعاصر.





وأضاف عطية، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، عقب الاجتماع الذى عقده لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" فى المحافظة، إن هذه المشروعات من المنتظر أن تحقق عوائدها الايجابية للمواطنين فى القرى والنجوع لتحسين مستوى معيشتهم برفع جودة الخدمات والمرافق العامة المقدمة لهم".

وأكد التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد والجهاز المركزى للتعمير بإنشاء مجمعين صناعيين فى قريتى بلانة بمركز نصر النوبة ، والرمادى قبلى بمركز إدفو؛ لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بإقامة مشروعات حرفية وصناعية متنوعة تعمل على إقامة قاعدة اقتصادية واستثمارية واعدة فى هذه المناطق السكنية.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء جلسات الاستماع والحصر للإحتياجات مع أهمية إدراج العزب والتوابع والنجوع التى تحتاج إلى دعم الخدمات والبنية الأساسية بها للقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى مركز أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة دون المبالغة فى الاحتياجات المطلوبة، وهو الذى يتوازى مع استكمال تغطية مخر السيل للقضاء على أكبر بؤرة تلوث ، على الرغم من تحويل محطات كيما للصرف الصحى إلى نظام المعالجة الثلاثية بسبب الوصلات العشوائية وإلقاء المخلفات والقمامة به.

كما وجه عطية، بإختيار مواقع متميزة بقرى حياة كريمة لإنشاء مكتبات جديدة تساهم فى نشر الوعى الثقافى والفكرى لتصبح منارة إشعاع تنويرى وفنى داخل هذه القرى على غرار إنشاء مكتبة مصر العامة فى موقع متميز بوسط مدينة أسوان ، مشدداً على الإسراع فى إنهاء أعمال توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحى لمستشفى إدفو العام الجديد والمخطط إنهاء هذا المشروع الحيوى نهاية الشهر الجارى، بجانب مستشفى الحميات بأسوان ليساهم ذلك فى الارتقاء بالخدمات الصحية لمواطنى المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات 808 مشروعات بتكلفة 14 مليارا و35 مليون جنيه ضمن 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجعا وكفرا وتابعا بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، حيث يضم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى إنشاء 135 مشروعا، فيما جارى إنشاء 64 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية وتنفيذ أعمال الصيانة لـ 52 مشروعا آخر، بينما وصل إجمالى المشروعات بقطاع الصحة إلى 77 مشروعا، بالإضافة إلى 5 مشروعات بقطاع الطرق.

كما تم استعراض المشروعات التى ينفذها جهاز التعمير وتشمل إنشاء وإحلال ورفع كفاءة 158 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 74 كوبرى بقطاع الرى، فضلاً عن إنشاء 13 نقطة إسعاف، و62 مجمعا خدميا وزراعيا، بالتوازى مع نجاح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى توفير العديد من الخدمات لأهالى القرى المستهدفة ضمن المبادرة سواء فيما يتعلق بالخدمات غير المالية كالتراخيص وتوفيق الأوضاع وشهادات التصنيف والمزايا والبطاقات الضريبة وريادة الأعمال، بجانب الندوات التعريفية، وأيضاً الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى 1552 مشروعا استفاد منهم 2747 شابا.