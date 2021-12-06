إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى ” جسر الصداقة - 4...

فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وروسيا ، إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى " جسر الصداقة -4 " ، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط .

حيث بدأت فعاليات التدريب بمراسم إستقبال القوات الروسية المشاركة فى التدريب بقاعدة الإسكندرية البحرية برأس التين ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية الذى ألقى كلمة رحب خلالها بالقوات البحرية الروسية المشاركة بالتدريب ، مؤكداً على أهمية التدريب وما يمثله من إضافة لدعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والروسية .

ويشارك فى التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين ، ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والروسى ، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة ، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة بكفاءة وإقتدار .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات السنوية المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وبما يساهم فى التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب .