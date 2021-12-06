القوى العاملة : توفير 249 فرص عمل علي 48 مهنة بالبحر الأحمر

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من اليوم ، قبول طلبات 249 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 48 مهنة برواتب مجزية ، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 20 طباخ ، و23 فرد أمن ، و 30 عامل تجهيز وتحضير ، و 24 مشرف غرف ، و 32 مضيف ، و 5 عمال كافتريا العاملين ، و 11 مساعد مضيف ، و19 عمال زراعة ، و 6 عمال مناطق عامة ، و 2 فنى سلامة صحة مهنية ، و 16 عامل استيوارد ، و 3 أخصائي تنمية مهارات ، و 2 موظف استقبال ، و 3 مساعد رئيس مطبخ ، و 2 باص بوي ، ورئيس صف بارات ، و 3 رئيس صف مطعم ،ومساعد مدير المكاتب الامامية ، و 2 مشرف مكاتب أمامية ، ومنقذ شاطئ ، وكبير طهاة.
وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا 4 مشرف أدوار، وموظف علاقات نزلاء ، و 2 فنى سباكة ، و 2 عامل إشراف ، وفنى معدات ، ومساعد شيف استيوارد ، و 2 فني نقاشة ، ومشرف وردية ، و 2 مشرف حجز ، وعامل مغسلة ، و 3 عمال غرف ، ورئيس قسم خباز ، و 3 عمال مخازن ، و 2 جنايني ، و 2 نجار ، و 2 فنى تبريد وتكييف ، وفني كهرباء ، ورئيس قسم شحن ، ومساعد رئيس قسم شحن ، و 2 مدير مطعم ، و 2 رئيس مضيفين ، و 2 مساعد رئيس قسم حلواني ، ومدير أغذية ومشروبات ، وكبير مهندسين ، ومشرف محاسبة ومدفوعات ، ومشرف نشاط رياضي ، ومساعد مدير أغذية ومشروبات ، ومشرف مشتريات ، مشيرا إلى أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.
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