القوي العاملة تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالإسكندرية

احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة جمعية الشبان المسيحيين بالإسكندرية بحضور عدد كبير من نواب مجلسى الشعب والشيوخ وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الراعية لذوي الإعاقة بالمحافظة.

في مستهل كلمته نقل ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية تحيات وزير القوي العاملة محمد سعفان بهذه المناسبة ، مشيرا إلى أن مصر كانت قد أصدرت القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم ، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وأكد مدير المديرية أنه بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق القانون أصبح أي شخص من ذوي الإعاقة يستطيع أن يأخذ حقه كاملا خاصة في مجال العمل ، مشددا علي أن هناك التزام بتطبيق تعيين نسبة ٥٪ من العاملين بكل منشأة يصل عدد العاملين بها ٢٠ عاملا فأكثر ، كما أصبح هناك التزام على كل مسؤول بأن ينفذ عمله وفقا له.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد خصصت الثالث من ديسمبر من كل عام، للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا كاملا، وزيادة التسهيلات الخاصة بهم، وتفكيك الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العقبات.