سعفان : تعيين 78 من ذوي الهمم والعزيمة بمصانع مدينة بدر

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تنفيذا لمبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لذوي الهمم والعزيمة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قامت مديرية القوي العاملة بالقاهرة ممثلة في مكتب عمل بدر بتوفير 78 فرصة عمل لذوي الهمم في 4 شركات.

وقال الوزير إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، وقيام الوزارة تدشن مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

وأوضح مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير المديرية أن فرص العمل التي وفرها مكتب القوي العاملة بمدينة بدر لهذه الفئة تمثل 39 فرصة عمل بشركة شنايدر اليكتريك، و25 عقد عمل لذوي الهمم بشركة ليوني لصناعة ضفائر السيارات "مصنع بدر"، و8 فرص بشركة ايجي كريت ، و 6 فرص بشركة الوطنية للمواسير.

ومن جانبه قال حسن السيد مدير مكتب بدر : إن فريق التفتيش بالمكتب الذي قام بتوفير هذه الفرص تحت قيادته تمثل في حمدى السكري، وصباح أحمد عمر ، حيث تم التوقيع أمامهم علي عقود العمل، مشيرا إلي أنه وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة سوف يقوم المكتب بمتابعة استمارة (1) تأمينات للمعينين من ذوي القدرات ودمجهم المجتمع.

وأشار مدير مكتب عمل بدر إلي أن المكتب قام بتذليل كافة الإجراءات اللازمة لنجاح التعاقد بين الشركات وذوي الهمم ، وبدورهم وجهوا الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي رعايته ودعمه لهم ، فضلا عن الدعم الفني الكامل للمفتشين لرفع الروح المعنوية لهم ومتابعتهم لتوقيع عقود العمل أولا بأول لهذه الفئة.