شكري يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في...

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في فعاليات افتتاح منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
ويعقد المنتدى- الذي تستمر أعماله لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال، وبمشاركة وزراء وكبار مسئولين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلي العديد من الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية.
وتنعقد الدورة السابعة من المنتدى، تحت عنوان (تحديات استقرار وبزوغ إفريقيا في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا).
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