«عبد الرحمن» أول مذيع من ذوي الهمم يسرد تحديات واجهها في رحلة نجاحه (فيديو)

حل الشاب عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم وأحد المشاركين فى حفل "قادرون باختلاف"، بالأمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا فى برنامج "صباح الخير يا مصر، والذى يعرض على القناة الأولى، وحقق حلمه حيث شارك فى تقديم فقرة على كرسى المذيع.

وخلال الحوار سرد الشاب عبد الرحمن بعض التحديات التي واجهها في رحلة نجاحه، وتحدث عن علاقته بوالدته ودورها الكبير فى حياته، بجانب أنه وجه العديد من الأسئلة إلى مقدمى البرنامج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك بالأمس فى احتفالية "قادرون بإختلاف لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة" النسخة الثالثة، وأعلن عن حزمة من الإجراءات التنفيذية الجديدة لدعم أصحاب الهمم.