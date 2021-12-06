وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات المسابقة الإفريقية والعربية الـ22 للبرمجيات لطلاب الجامعات

الدكتور عمرو طلعت: ادعو الشباب للاستفادة من الفرص غير المسبوقة المتاحة فى سوق العمل وريادة الاعمال ومواجهة التحديات في المنافسة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لديها فرص واعدة للتنمية فى ظل ما تتمتع به من مزايا، أبرزها أن 60٪ من مواطنى هذه المنطقة من الشباب الذين هم أقل من 25 سنة؛ وبالتالى فهو اقليم شاب قادر على استيعاب مستحدثات العصر وتطويع التكنولوجيا لمجابهة التحديات التى تواجهه بشكل خاص وتواجه الإنسانية بوجه عام.

وأوضح طلعت أن سوق العمل فى أفريقيا والشرق الاوسط يواجه تحديات نظرا لدخول 11 مليون شاب كل عام سوق العمل فى مقابل 3.6 مليون فرصة عمل ينتجها الاقتصاد الجمعى فى هذا الإقليم؛ مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من فرص العمل التى يتيحها قطاع المهنيين المستقلين التى تتجاوز حدود البلد والاقليم لتصبح المنافسة فى العمل عالمية حيث يبلغ حجم هذا القطاع اكثر من 36 مليار دولار فى عام 2021 وينمو بنسب تتجاوز 20٪ ويعمل به أكثر من 6 مليون شاب؛ منوها إلى أن أصحاب المعرفة والخبرة العملية هم القادرين على المنافسة فى هذا السوق العالمى.

والقى الدكتور عمرو طلعت كلمة خلال ختام فعاليات المسابقة الإفريقية والعربية الثانية والعشرون للبرمجيات لطلاب الجامعات ACPC 2021 التى عقدت فعاليتها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ونظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى الأقصر؛ بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة فى مجال البرمجة بعدد 150 فريق من 22 دولة عربية وأفريقية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه المتوقع خلال الاعوام من 2021 الى 2025 أن تندثر أكثر من 85 مليون فرصه عمل، وفى مقابلها ستخلق 125 مليون فرصة عمل حيث ستندثر كافة الأعمال الروتينية المكررة التى ستستطيع الأنظمة تنفيذها على نحو أدق وبكلفة أقل؛ وسيبقى حكرا على الانسان القدرة على الابداع والفكر الخلاق واستحداث حلول؛ مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح القاسم المشترك لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات والصناعات فى مختلف الدول بما يزخر به من فرص.

واستعرض وزير الاتصالات أهم التغيرات الحالية التى يشهدها العالم فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة والتى تتيح فرص وتفرض تحديات؛ مشيرا الى أن الزيادة الهائلة فى أعداد الذين هاجروا من الأماكن الريفية الى الأماكن الحضرية حول العالم تمثل فرصا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث زادت نسبة المواطنين الذين يسكنون فى المدن حول العالم من 30% فى منتصف القرن العشرين، لتصل النسبة حاليا إلى أكثر من 55%؛ كما أنه من المتوقع زيادة الانفاق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4 تريليون دولار فى العام الماضى إلى 4.5 تريليون دولار حول العالم فى عام 2022، كما ستبلغ موازنة الانفاق على التحول الرقمى على مستوى العالم أكثر من 2.8 تريليون دولار.

وأشار طلعت إلى محاور التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والدول العربية والافريقية خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ والتى من بينها تنفيذ مبادرة "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر 2018 خلال فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ؛ حيث تم تدريب 10 الاف شاب وشابة من اكثر من 20 دولة عربية و افريقية على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم انشاء أكثر من 100 شركة عربية وافريقية، موضحا أنه يتم التعاون مع مجموعة من الدول الأفريقية لإطلاق كابل هارب وهو أول كابل بحرى يلتف حول أفريقيا والذى سيسهم فى تمكين عدد أكبر من الشباب فى مختلف الدول الأفريقية سواء تلك الساحلية أو الحبيسة من نفاذ أكبر على الشبكة الدولية للمعلومات وبالتالى قدرة أكبر على تلقى التدريب والمنافسة فى سوق العمل، كما يتم التعاون مع الأشقاء من الدول الأفريقية والعربية لوضع مجموعة من أخلاقيات الذكاء الاصطناعى.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته لتواجده فى هذا المحفل الذى يضم شباب واعد من دول مختلفة يتبارون فيما بينهم ارتكازا على العلم والتكنولوجيا والمعرفة؛ مشيدا بجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛ مشيرا إلى تميز المسابقة بكونها تقام على أرض مدينة الأقصر التى تزخر بالعمل الابتكارى والفكر الإبداعى والأداء الجمعى فى كافة معالمها سواء التى بناها الاجداد منذ أكثر من 4 الاف سنة وأيضا النهضة التي تشهدها فى المرحلة الراهنة.

وفى ختام الحفل؛ قام الدكتور عمرو طلعت، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتقديم الجوائز للفائزين بالمسابقة.

حضر فعاليات الختام؛ محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.