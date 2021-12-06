خاص.. ويليام فويجت يقترب من تدريب منتخب مصر لكرة السلة.. تفاصيل

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يستعد الاتحاد المصري لكرة السلة، الإعلان عن التعاقد مع المدرب الأمريكي ويليام فويجت، لتدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، تواصل مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، ومن أجل الحصول على موافقة تواجد المدرب الأجنبي لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعاقد مع ويليام فويجت خلال الأيام المقبلة، من أجل قيادة منتخب مصر، خلفا لأحمد مرعي والذي رفض الاستمرار في قيادة الفراعنة.

وستكون أول مهمة أمام ويليام فويجت، هي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأ العالم لكرة السلة، وتضم مجموعة مصر كلا من، كينيا، السنغال، الكونغو الديمقراطية.

وتواجد ويليام فويجت داخل القارة الأفريقية من قبل، وتولى تدريب منتخب نيجيريا وقادهم للفوز ببطولة أفريقيا لكرة السلة عام 2015، والتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

الأهلي بطلاً للبطولة العربية لكرة السلة

تمكن النادي الأهلي تحقيق لقب البطولة العربية لكرة السلة، والذي تقام تحت رعاية نادي الاتحاد السكندري.

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة 78/66.

وسيطر فريق الكويت الكويتي على الشوط الأول للمباراة وتقدم بفارق هدفين، ولكن عاد الأهلي بالنتيجة في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على الفريق الكويتي وحقق اللقب الغالي.

يذكر أن النادي الأهلي فاز باللقب الأول مع مدربه الإسباني أوجستي بوش، وذلك بعد التعاقد معه قادما من نادي الزمالك.

الأهلي يتأهل لنهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد إقصاء الاتحاد السكندري بالدور نصف النهائي

تأهل النادي الأهلي، لنهائي البطولة العربية لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري في مباراة الدور نصف النهائي.

وتمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز بنتيجة 78/ 73 في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولعب الفريقين 4 أشواط بجانب شوط إضافي لمدة 5 دقائق من أجل تحديد الفائز بالمباراة.

الأهلي بطلاً للبطولة العربية

وتمكن الأهلي أن يتقدم في جميع الأشواط بفارق كبير، حتى جاء الربع الأخير، وتمكن لاعبو الاتحاد السكندري في العودة من جديد والتعادل 68/68 لكل فريق.

وتم لعب شوط إضافي لمدة 5 دقائق ليحقق الأهلي الفوز بالمباراة ويصعد للمباراة النهائية للبطولة العربية.

وفيما يلي جاءت نتيجة الأشواط الأربعة:

الشوط الأول: 16/12

الشوط الثاني: 38/29

الشوط الثالث: 54/42

الشوط الرابع: 68/68

الشوط الأخير: 78/73