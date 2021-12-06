/664597/زراعة-النواب-والشيوخ-تجتمع-لمتابعة-تنفيذ-توصيات-حل-أزمة-الأسمدة-ومدى-إلتزام-الشركات

دوت الخليج

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وطرحت اللجنة خلال الاجتماع عدة تساؤلات وما مدي تنفيذ توصيات اللجنة ومتابعتها فى 10 تساؤلات وهم : بمدي التزام شركة كيما للأسمدة بما تم الاتفاق علية من توريد 1200 طن يوميا مقسمة إلى 900 طن حصه مقررة + 300 طن حصه متأخرة، وكذلك مدي التزام الجمعيات بارسال السيارات لنقل المقررات السمادية من مصنع كيما مع اعلان فى بيان بكامل الكميات التى استلمتها وزارة الزراعه حتي نهاية شهر نوفمبر .

كما طالبت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري ببيان بالأرصدة من الأسمدة بوزارة الزراعه مقارنة مع بداية شهر نوفمبر، وبداية شهر ديسمبر، وكذلك بيان مدي التزام الشركات بتوريد نسبة ال55%للجمعيات الزراعية والشركات التى لم تلتزم بالتوريد .

زراعة النواب والشيوخ تجتمع لمتابعة تنفيذ توصيات حل أزمة الأسمدة ومدى إلتزام الشركات

وأوضحت اللجنة ضرورة إصدار بيان بما تم تسليمه للجمعيات الزراعية من حصص سمادية حتى الان ومدي التزامها بتوزيع الكميات على الزراع والكميات التى صرفها من الجمعيات للمزارعين من بداية العام وحتي نهاية شهر نوفمبر وكذلك المقارنة بين الكميات الموروده من الاسمدة من الشركات خلال شهري 9 و10 وبين الكميات الموروده فى شهر نوفمبر وبداية ديسمبروأيضا الشركات التى التزمت ببيع ال10% من انتاجها من الاسمدة بالاسواق الحرة وكذلك الكميات التى تم تصديرها خلال شهر نوفمبر وبداية ديسمبر خاصة بعد صدور القرارات الجديدة.