/664598/ربنا-ينجيك-ياضنايا-أنت-معملتش-حاجة--ثاني-جلسات-محاكمة-سفاح-الإسماعيلية

رسالة من المتهم صاحب جريمة سفاح الإسماعيلية، أقدم المتهم على تقبيل قدم والدته خلال ثاني جلسات محاكمته اليوم، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، وقد شهدت القاعة حضور عدد كبير من الحضور وقالت والدة المتهم في واقعة الذبح للمتهم ربنا ينجيك ياضنايا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ثاني جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية

سفاح الإسماعيلية

وفي سياق آخر أنكر المتهم سفاح الإسماعيلية، خلال الجلسة ارتكاب الجريمة بقوله “محصلش إي حاجة من اللي أنتو بتقولوا وأنا معامملتش حاجة ومش أنا اللي عملت”.

واقعة جريمة الإسماعيلية

والجدير بالذكر أنه قد اقر خلال التحقيقات بارتكابه واقعة جريمة الإسماعيلية التي هزت الرأي العام، وتحدث عن تفاصيل الحادث أمام جهات التحقيق، قائلا: أنا كنت أعرفه من 15 سنة، وكنت مدي أخته ماكينة شعر لتصليحها، وروحت أجيبها فدار بيني وبين أخوها حوار كبير بسبب تأخير تصليح الماكينة، ووقتها فكرت أقتله وأتخلص منه والدم جري في عروقي، واليوم دا كنت شارب مخدرات، من نوع الشابو وبتعاطى برشام كمان.

تقرير الصفة التشريحية

وفي سياق آخر اعترف المتهم بصحة ارتكاب الواقعة محل الاتهام، وتضمنت التحقيقات أدلة ثبوت تجاه المتهم من خلال شهود العيان، بالإضافة إلى تحريات مباحث الدائرة التى وقع فيها الحادث، وأكدت تعمد القاتل إزهاق روح الضحية، بالإضافة إلى تقرير الصفة التشريحية الذى أثبت بجواز حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

فصل رأس المجنى عليه عن جسده

وقررت المحكمة، بتحديد جلسة 4 ديسمبر أولى جلسات محاكمة مرتكب حادث الإسماعيلية، وأشارت التحقيقات أن المتهم تربص بالمجنى عليه وعندما شاهده فى الشارع اعتدى عليه بالضرب بمطواه حتى خارت قواه وسقط على الأرض فى مشهد صادم أمام المارة الذين حاول بعضهم التصدى للمتهم لكنهم فشلوا عندما وجدوا المتهم ممسكًا بساطور وبدأ فى فصل رأس المجنى عليه عن جسده، وأمام النيابة العامة أعترف المتهم بجريمته كاملة.