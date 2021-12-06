رئيس لجنة الدفاع يستعرض «حصاد الشيوخ الميدانى» ويوجه رسالة شكر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية 

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دوت الخليج يرصد تفاصيل حصاد زيارت دفاع الشيوخ

لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا أن نواب المجلس حظوا بنشاط ميدانى مكثف خلال الأيام الماضية شمل عدد من الزيارات واللقاءات الميدانية بدأت يوم الخميس 25نوفمبر بتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى نفذته إحدى أجهزة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أننا وكنا أمام صرح عظيم شيد طبقا لمنظومة علمية ذات فكر راقى بدءا من المسمى الذى اشتمل على الإصلاح وهو بداية الطريق لنزلاء هذا المركز يتبعه التأهيل استعدادًا لحياة جديدة، وهذا الصرح يمثل نقلة حضارية على درب الإصلاح والتأهيل وشمل هذا الصرح عدة مراكز ذات منظومة متكاملة تؤكد كافة المعانى السامية لحقوق الإنسان شاملة كل متطلبات الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية العلمية وهو ما نص عليه الدستور وأكده رئيس الجمهورية فى وثيقة حقوق الإنسان المصرى قائلا:" تحية لوزارة الداخلية على هذا الإنجاز المتميز ومزيد من الانجازات والتقدم".

وأكد أيضا بأن كذلك تفقد النواب مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا حيث أنشاء بخبرات مصرية 100% ويعد المجمع الأول من نوعه فى العالم لتطوير وتصنيع كافة الإصدارات المؤمنة والذكية بهدف توفير أحدث التقنيات والحلول التى تدعم خطة الدولة المصرية فى عمليات التحول الرقمى كأحد الآليات الأساسية لتطبيق منظومة الشمول المالى ويقع هذا المجمع فى بداية طريق القاهرة- العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة،هذا صرح من صروح الجمهورية الجديدة.. تحية لمن شيده.

ولفت إلى أن اللقاءات تضمنت القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس الأركان، حيث تم الاستماع للتخطيط الاستراتيجي لمجابهة كافة المخاطر، كما تم أيضا زيارة المعرض الدولى الثانى للصناعات العسكرية إيديكس، وما تضمنه من رسالة محبة وسلام من مصر إلى دول العالم ، ووجه رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب التحية للقوات المسلحة درع الوطن الذى يحفظ شعب مصر لينعم بالأمن والأمان والحياة الكريمة فى ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلتقوا بالقائد العام ووزير الدفاع والانتاج الحربى، حيث أطلع النواب على فكر التخطيط الإستراتيجى لمجابهة كافة المخاطر الداخلية والخارجية، والتى شملت المهام الرئيسة للقوات المسلحة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، ودورها فى الحفاظ على أمن مصر القومى وحماية مصالحها الوطنية، وكذلك المشاركة الإيجابية الفعالة فى التشييد والبناء بالتعاون مع القطاع المدنى لنهضة مصر. وتابع قائلا:" اختتمت المشاركة الإيجابية لنواب الشيوخ بحضور فاعلية افتتاح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح المعرض الدولى الثانى للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021، حيث يضع هذا المعرض مصر على الخريطة العالمية للصناعات العسكرية والدفاعية، ويحمل عدة رسائل للعالم أهمها رسالة محبة وسلام من مصر إلى دول العالم وأنه لابد للسلام من إمكانيات وقدرات تحميه وتحافظ على مقدرات الوطن وأن من يمتلك مفاتيح القدرة يتيح له الحفاظ على السلام وأنه لابد من الأخذ باسباب العلم بالقوة للحفاظ على مقدرات الأمة".