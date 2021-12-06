/664602/أنا-معترف-بجريمتى-الإعدام-شنقا-لسفاح-الفيوم-قاتل-زوجته-وأبنائه

عاقبت محكمة الجنايات بالفيوم، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، بالإعدام شنقاً لـ«سفاح الفيوم»، بعد ورود الرأى الشرعى لمفتى الديار المصرية بالموافقة على إعدام المتهم، لقيامه بارتكاب جريمة القتل لزوجته وأبنائه، بحجة تراكم الديون عليه، وذلك فى القضية رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز إطسا والمقيدة برقم 1162 لسنة 2021.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الإعدام شنقا لسفاح الفيوم قاتل زوجته وأبنائه الـ6

سفاح الفيوم

والجدير بالذكر أنه قام المتهم «عماد.أ.ر» المعروف إعلاميا بـ«سفاح الفيوم»، بذبح زوجته وأبناءه الستة بدمٍ بارد، بعدما دس لهم مادة مخدرة فى العصير الذى تناولوه فى وجبة السحور ثم ذبح زوجته، وبعدها أبنائه الواحد تلو الآخر، وترجع تفاصيل القصة بتراكم ديون على سفاح الفيوم، بلغت قيمتها ما يقرب من 800 ألف جنيه، فقرر إنهاء حياة زوجته وأبنائه خوفاً عليهم من الدائنين، فقرر قتلهم أولاً ثم إنهاء حياته.

أنا معترف بجريمتى

وأكد المتهم بقتل زوجته وأبنائه الـ6 موجهًا حديثه للقاضى أمام محكمة: أنا معترف بجريمتى، مطالبًا بالفصل فى القضية اليوم.

وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالعباسة، بالإعدام شنقًا لمتهم بقتل عجوزة بروض الفرج، والمشدد 3 سنوات للمتهم الثاني.

قرار الأحالة

والجدير بالذكر أن قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم محمود. س، 23 سنة سائق، بقتل الضحية فاطمة عمدًا، وذلك بأن استل سلاحا أبيض سكين من مسكنها، وسدد لها عدة طعنات، قاصدًا بذلك إزهاق روحها خشية افتضاح أمره عقب سرقتها، ونجح في فرار بالمسروقات فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

التحريات الأولية

واشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، قيام المتهم الأول بالتوجه لمسكن المجنى عليها قاصدًا من ذلك سرقتها لمروره بضائقة مالية، وقام بالطرق على باب مسكنها، وحينما دلف داخله استولى على سكين من داخل المسكن وأخذ بالبحث عن مدخراتها واستولى على مبلغ مالي من داخل غرفتها، وحينما اقتربت منه خشي من افتضاح أمره فتولدت لديه نية قتلها وسدد لها 3 طعنات استقرت ببطنها، واستولى على هاتفها المحمول، وقام بالتوجه أعلى سطح المنزل، وإخفاء السلاح المستخدم في الجريمة، وقام ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثاني مقابل مواد مخدرة، مع علم الأخير أنه متحصل من جريمة سرقة، واوضح تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات الموصوفة والمشاهدة ببطن المجني عليها، هي إصابات طعنية حيوية حديثة، جاءت نتيجة الطعن بجسم ذا حافة حادة وطرف مدبب كالسكين والمطواة أو في حكمهما.