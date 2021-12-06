/664605/مصطفى-سالم-الاستثمار-والثروة-المعدنية-وقناة-السويس-بأجندة-خطة-النواب-الأسبوع-القادم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستعقد عدد ٨ اجتماعات خلال الأسبوع المقبل حيث ستنظر اللجنة في أول اجتماع لها متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص الشهر العقارى.

دوت الخليج والاجتماع الثاني مخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2020 /2021. وأشار سالم الي أن الاجتماع الثالث للجنة سوف يتابع توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص وزارة التربية والتعليم الفني. اما الاجتماع الرابع فسوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدينة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١. أجندة خطة النواب الأسبوع القادم وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الاجتماع الخامس لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص وزارة التعليم والبحث العلمي. ويناقش الاجتماع السادس حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١. اما الاجتماع السابع فسوف يناقش حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١. والاجتماع الثامن يناقش موازنة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

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