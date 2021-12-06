أميرة العادلي: أنا ضد الضبطية القضائية للنقابات الفنية ....  ولا أحد واصي علي المجتمع«فيديو»

/664606/أميرة-العادلي-أنا-ضد-الضبطية-القضائية-للنقابات-الفنية-- ولا-أحد-واصي-علي-المجتمعفيديو

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ضد الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وأنه ليس هناك واصي علي المجتمع يقرر ما الذي يسمعه ويشاهده، مضيفا: كان هناك أغاني لبعض المطربين قديما كانت تتنافي مع قيم المجتمع، ولم يكن هناك ضوابط لتلك الكلمات وأن بعض الأغاني للمطرب أحمد عدوية البعض كان يراها تفسد الذوق العام ولكنها أصبحت أغاني شعبية ناجحة.

أميرة العادلي: الضبطية القضائية عقيمة

جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمة الإعلاميىة لميس الحديدي، عبر قناة "أون" الفضائية.

أكدت العادلي، أنها ضد فكرة المنع والوصاية علي المجتمع، لافتا أن الأمر يرجع إلي الأباء والأمهات في تربية أطفالهم في تحديد الذي يسمعونه وما الذي لا يسمعونه.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" لا أحد يستطيع منع السوشيال ميديا أو اليوتيوب، فكرة من الضبطية القضائية عقيمة، وأن المنع يتسبب في وجود عند لدي بعض الأشخاص بالتطلع أكثر لمعرفة النوع الذي تم منعه.

الضبطية القضائية للنقايات الفنية

يذكر أن لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، كانت قد وافقت بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون".