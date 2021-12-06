/664608/النائب-حسانين-توفيق-علينا-الاستفادة-من-بيئة-التحول-الرقمى-فى-تفعيل-أكاديمية-المحاماه

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أن أكاديمية المحاماه كما تابعنا طوال الفترات الماضية،نستطيع أن نعتبرها مكسب نقابي طال النضال من أجله، ويواجهها الآن إشكالية لوجستية متعلقة بالمبنى الخاص بها، مشيرا مشيرا إلى المقترح المقدم من النائب المحترم سامح عاشور وما تضمنه من بدائل – محل تقدير وإحترام- من شأنها أن تحقق الغرض من الأكاديمية لحين توفير المبنى الخاص بها - ولكن لابد أن نضع فى إعتبارنا بيئة التحول الرقمى فى مصر خلال الفترة الأخيرة وإمكانية أن تحقق جزء من حل هذه الإشكالية أيضا.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب حسانين توفيق بشأن انشاء اكاديمية المحاماة اكاديمية المحاماة جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا على أن البدائل المطروحة بمقترح النائب سامح عاشور تتضمن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات السادة المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات. ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن يضيف على ذلك إمكانية أن تتسع البروتكولات مع وزارة الإتصالات وأن نكون أمام "دراسة أونلاين"أيضا ...خاصة أنه من المنتظر أن نصطدم بـ"بعد المسافات" بالنسبة لمحامي المحافظات المطالبون بالالتحاق للدراسة في الأكاديمية وخاصة فى الصعيد، مختتما حديثه بالموافقة على مقترح النائب سامح عاشور وما تضمنه من بدائل من شأنها تحقيق حلم وجود أكاديمية المحاماه فى مصر بجانب ضرورة الاستفادة من بيئة التحول الرقمى والتكنولوجي فى مصر.

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