/664610/طارق-عبد-العزيز-المحاماه-أحد-جناحى-السلطة-القضائية--وتفعيل-الاكاديمية-متعلق-بالرسالة-السامية-للمحاماه

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، أن مهنة المحاماة في أزمة، مشيدا بدور المجلس في مساندة هذه المهنة من خلال دعم إنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لما نص عليه القانون ، وتابع واجب علي كل محامى و أستاذ جامعة و قانونى ان يدعم و يقوى رسالة المحامى لانه تدعيم لمنظومة العدالة التي ستصبح كسيرة الجناح و ليست بناجزة .

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اكاديمية المحاماة

و أضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ان المحاماه احد جناحى السلطة القضائية و استقبال الاقتراح برغبة في المجلس و ما يحمله من طلب باهتمام لانه امر يتعلق بالدولة المصرية التي بدات تتحول الى دولة حديثة و في الدولة الرقمية يجب ان يكون المحامى يده نظيفة و متمرسا و متعلما.

وأشار النائب إلى أن "رول المحاكم" يكون فيه العديد من القضايا المتهم فيها محامين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعم ومساندة للمحامين. وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة ألا تكون أكاديمية المحاماة جزء من معهد المحاماة الصوري.

و تابع ان المعروض امام المجلس ليس له علاقة بالنقابة او مجلسها او الانتخابات و انما متعلق بالرسالة السامية للمحاماه "

وكان النائب سامح عاشور قد طالب فى اقتراحه، باستكمال إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.

وطالب أيضا بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة، وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كل من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.