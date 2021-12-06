/664611/اليوم-طائرة-الزمالك-يواجه-بورسعيد-في-افتتاحية-الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره بورسعيد الساعة الرابعة عصرا على صالة النادي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور التمهيدي من بطولة الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قرعة الدور التمهيدي أسفرت عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية بجانب فرق “الطيران والترسانة والشمس وطنطا وبورسعيد”، وتقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل أول 4 فرق لخوض منافسات الدوري العام.

الزمالك اختتم استعداداته أمس الأحد لمواجهة بورسعيد، حيث عقد حسن الحصري المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في بداية المران تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية ونقاط القوة والضعف لدى فريق بورسعيد، كما طالب اللاعبين بالتركيز وتقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية بالموسم.

وأدى الفريق تدريبات خفيفة حيث فضل الجهاز الفني النزول بالحمل التدريبي، كما خاض الفريق تقسيمة قوية في نهاية المران شهدت حماسا من جميع اللاعبين.

ويقود الفريق حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدربا للياقة البدنية وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.

حسين فيصل الأفضل في مباراة مصر والسودان

وحصل حسين فيصل، لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة السودان.

وساهم حسين فيصل في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال الفوز الكبير للفراعنة على حساب المتنخب السوداني بخماسية نظيفة.

وكان حسين فيصل حديث السوشيال ميديا والصحافة بعد نهاية المباراة نظراً لرحيل اللاعب مجانا من نادي الزمالك بعد قرار باتريس كاريترون، المدير الفني للفني لعدم الحاجة إليه.

ويلتقي منتخب مصر أمام الجزائر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة القمة العربية وتحديد متصدر المجموعة.