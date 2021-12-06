«خمس سنوات مؤلمة وصعبة»..محمد صبحي يحيي ذكرى رحيل زوجته بكلمات مؤثرة

/664616/خمس-سنوات-مؤلمة-وصعبةمحمد-صبحي-يحيي-ذكرى-رحيل-زوجته-بكلمات-مؤثرة

حرص الفنان الكبير محمد صبحي، على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة زوجته، من خلال توجيه بعض الكلمات المؤثرة لها، عبر السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد رسالة محمد صبحي لزوجته في ذكرى وفاتها

ونشر محمد صبحي صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «زوجتي الحبيبة في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر 2016 رحلتي عنا.. خمس سنوات مؤلمة وصعبة.. ولكنك معنا وبيننا.. أراكِ وتحدثيني .. تنظري لي في عسراتي فأبتسم و تقوي عزيمتى.. انتي مثال للمرأة الصادقة المخلصة المعطية بلا حدود.. المضحية بفخر.. أعطيتنا الكثير.. انتي الطاقة الجميلة التي صنعت كل ما أنا فيه.. ولك الفضل بعد الله سبحانه وتعالي أن أكون محمد صبحي».

وتابع صبحي حديثه عن زوجته الراحلة: «وانتي نفخر بك.. إنسانة ملهمة ومؤمنة أرضيتي زوجك وأبنائك وأحفادك وأصدقائك لإنك أولا أرضيتي ربك علي أكمل وجه نتمناه.. كنتي دائمًا في صلاتك نموذج رائع.. والله كتب لك أداء فريضة الحج.. كنتي إنسانة رائعة.. لذلك أنتي لم تخسري الدنيا وبإذن الله لن تخسري الآخرة.. أنا خسرتك في الدنيا فالحياة بدونك هي إنتظار أن ألقي ربي.. زوجتي الحبيبة التي لا مثيل لها سامحيني إلي أن نلتقي».

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق»

ويستعد الفنان محمد صبحي بعد غياب دام طويلًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود.

سيبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر» التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل في عودة جديدة منه للوقوف على المسرح من جديد كفنان ومخرج.

ويشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات، إذ يكثف محمد صبحي ساعات العمل ترقبًا لعرضها.

وزارة الثقافة الأردنية تكرم محمد صبحي عن مجمل أعماله

هذا وقررت وزارة الثقافة الأردنية، بالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي تكريم الفنان الكبير محمد صبحي، بمناسبة مئوية دولة الأردن، والذي يصادف أيضا ذكري ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال.

ويكرم محمد صبحي عن عن مجمل إسهاماته في الأعمال الفنية والوطنية يوم 14 نوفمبر المقبل ، خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية.