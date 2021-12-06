معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار سعيه نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأى التى تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، والتعرف على ما يدور بشأن نتائج القضايا المختلفة التى يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بها، والتوجهات العالمية إزاء الموضوعات التى تهم الشأن المصرى والعربى.

وتناول المركز فى العدد نتائج استطلاع للرأى أجراه مركز جالوب وتم نشر نتائجه فى شهر نوفمبر المنقضى حول الوضع الوبائى لفيروس كورونا ورؤية الأمريكيين له، حيث أظهرت النتائج أن 51٪ من الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الوبائى سيستمر طوال عام 2022، فيما توقع 28٪ منهم أن يستمر إلى فترة أطول من ذلك.

وفى استطلاع آخر لمركز جالوب على عينة من 40034 من البالغين الأمريكيين حول رؤيتهم للعمل عن بعد، أبدى 45% من المبحوثين الأمريكيين العاملين بدوام كامل أنهم يعملون عن بعد سواء كلياً (25%) أو جزئياً (20%) وذلك فى استطلاع سبتمبر الماضى، فى حين أبدى 91% من الأمريكيين الذين يعملون على الأقل بعض ساعات من عملهم عن بعد عن أملهم فى أن تستمر قدرتهم على العمل من المنزل بعد القضاء على وباء كورونا.

كما تابع مركز المعلومات ودعم القرار الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة “SSRS" لصالح شبكة قنوات "سى إن إن" الإخبارية على عينة من المواطنين الأمريكيين البالغين، وتم نشر نتائجه فى نوفمبر الماضى، عن آراء الأمريكيين بشأن فيسبوك، وأوضحت النتائج أن 76% من الأمريكيين مقتنعون تمامًا أن "فيسبوك" لا يسهم فى بناء مجتمع أفضل وأن له تأثير ضار، فيما عارض هذا الرأى 11٪ فقط منهم، كما ذكر 53% أن هناك ضرورة لتشديد اللوائح الفيدرالية لأنشطة "فيسبوك"، فيما عارض هذا الرأى 11 %، وطالبوا بإضعاف الرقابة عليه.