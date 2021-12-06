الرعاية الصحية: تقديم جميع الخدمات عبر وسائط الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية برتوكول تعاون اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية لدعم المجالات التنموية المختلفة بما فيها تحقيق التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، فضلًا عن تعزيز مشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتعظيم الموارد الاقتصادية دفعًا لعجله التنمية.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مراسم توقيع البرتوكول بمقر وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أن التعاون مع وزارة الخارجية ممثلًا فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يمثل أهمية كبيرة لدعم المشروعات التنموية المشتركة.

وأشار إلى أن الهيئة ستقدم خدمات الرعاية الصحية للوافدين الأجانب القادمين من دول أفريقيا عن طريق الوكالة داخل المنشآت الطبية للهيئة، وعبر وسائط الذكاء الاصطناعى، كما أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إن وكالة الشراكة من أجل التنمية ستلعب دورًا هامًا فى التعريف بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال سفارات الدول الأفريقية نطاق عمل الوكالة، وهو ما يعمل على زيادة فرص استقطاب الوافدين وتنمية ملف السياحة العلاجية، وتابع: يتضمن التعاون مع الوكالة إرسال خبراء طبيين وقوافل طبية من قبل الهيئة للدول الإفريقية للتدريب على البرامج الصحية المميزة ونقل الخبرات فى نظام التأمين الصحى الشامل الجديد لدول إفريقيا.

ومن جانبه، أعرب السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف دعم الدول الإفريقية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، من خلال نقل الخبرات المتميزة للهيئة فى المجال الصحى لدول إفريقيا وتقديم مساعدات علاجية ودوائية فضلًا عن تعزيز ودعم الدبلوماسية الطبية مع الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن التعاون يشمل التدريب للقطاع الطبى من الوافدين الأفارقة فى شتى المجالات والتعريف بتجربة مصر فى تطوير المنظومة الصحية، وكذلك يشمل التعاون نقل تجربة مبادرة حياة كريمة فى القطاع الصحى لدول إفريقيا.

ومن جهتها أكدت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية ومنسق مشروع التعاون مع وزارة الخارجية، أن التعاون يأتى فى إطار تضافر الجهود لتنمية الموارد الاقتصادية وتعزيز دور مصر وقوتها الناعمة لمد جسور التواصل والتعاون الدولى مع الأشقاء الأفارقة فى شتى مجالات التنمية، مشيرة إلى أن التعاون يدعم رؤية الدولة المصرية 2030 فى تطوير ملف الصحة وخلق مناخ جاذب للسياحة العلاجية، فضلًا عن تقديم الهيئة أحدث سبل التطبيب عن بُعد للأشقاء الأفارقة لافتة إلى أن التعاون سيشمل تقديم برامج تدريبية ضمن الخطط التدريبية التى تقدمها الوكالة للوافدين.

يشار إلى أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهدى درع الهيئة للسفير محمد خليل، رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، عقب إنهاء مراسم التوقيع.