سفير سول بالقاهرة: هناك اهتمام كبير بتعريف المصريين بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إنه يهتم بتغيير السياسة العامة للسفارة للتقارب أكثر من المجتمع المصرى، مؤكدًا أنه يهتم بتعريف الشعب المصرى بكوريا بشكل عام، سواء ثقافتها أو شعبها أو تجارتها.





وخلال المؤتمر تم عرض استطلاع رأى أجرته إحدى الشركات المتخصصة منذ يوليو الماضى، وذلك لمعرفة مدى معرفة المصريين بكوريا وثقافتها وشعبها، وما هى المقترحات لمزيد من التعارف بين الشعب الكورى والمصرى، وأكد السفير الكورى أنه سيكون هناك برامج موجهة لمزيد من التعارف وتوطيد العلاقات بين الشعبين.

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