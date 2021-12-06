رئيسة تنزانيا تضع حجر أساس مدينة مصر الصناعية فى دار السلام

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد المصرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا، واللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة مشروع سد جوليوس نيريرى، والمهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "السويدى إليكتريك"، وممثلى تحالف "المقاولون العرب - السويدى" المنفذ لسد ومحطة "جوليوس نيريرى" ونحو خمسين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة المصريين.

وحضر الاحتفال من الحكومة التنزانية، وزراء الشؤون الخارجية والتعاون الدولى، والاستثمار والتجارة والصناعة، ونائب وزير الطاقة، وعدد كبير من مسؤولى المقاطعات المحلية، وممثلى البرلمان والقيادات الدينية.

وفى كلمتها للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من "مجمع السويدى للصناعة"، طلبت رئيسة الجمهورية التنزانية نقل خالص تحياتها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يوجه دائما بتعزيز فرص التعاون بين الجانبين، ورحبت بالدكتور عاصم الجزار والوفد المرافق، كما توجهت بالشكر لممثلى الشركات المصرية الذين حرصوا على زيارة تنزانيا لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بها.

وأضافت أنها قابلت الشركات التى حضرت اليوم خلال زيارتها الأخيرة لمصر حيث وعدوا بأن يحضروا إلى تنزانيا لضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد التنزانى، قائلة: هم اليوم أوفوا بوعدهم معى، وأنا أعدهم بتذليل أى عقبات تواجههم هنا فيما يتعلق بتسهيل الاجراءات والتراخيص وإتاحة الأراضى، وبابى مفتوح لكم حال واجهتكم اى صعوبات.

وأشارت إلى أن افتتاح المرحلة الاولى لمجمع السويدى الصناعى سيمهد الطريق امام مزيد من الاستثمارات المصرية فى تنزانيا، خصوصًا مع قرار وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية المصرية، مؤكدة ان الحكومة التنزانية ملتزمة بتعزيز التعاون فى مجال الأعمال مع الجانب المصرى، ووجهت رسالة قوية بأن على رجال الاعمال المصريين ان يطمئنوا على استثماراتهم فى تنزانيا، وانا أضمن لهم ذلك.

وفى كلمته، توجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة على دفء الاستقبال، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمتابعة موقف المشروعات التى تمت مناقشتها بين القيادة السياسية فى البلدين وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريرى، والمشروعات الأخرى التى يجرى تنفيذها فى تنزانيا، قائلا : يتم تقديم تقرير شهرى للرئيس السيسى حول مدى تطور الأعمال، وكذلك اقوم بنفسى بالمتابعة اليومية لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال.

وخلال الاحتفالية، قال المهندس أحمد السويدى إن "مجمع السويدى الصناعى" يقع على مساحة تتجاوز 120 ألف متر مربع، ويضم عدة مصانع للكابلات والأسلاك والمحولات والعدادات، وأيضًا مادة البولى فينيل كلورايد PVC، بالإضافة إلى مركز لوجستى مبنى على مساحة 4800 متر مربع، وسينتج المجمع الحلول والمعدات اللازمة إستراتيجية التصنيع فى تنزانيا 2025 وسيخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل للشباب الموهوبين والمهندسين والتقنيين فى المرحلة الأولى التى تشمل مصنع الكابلات والأسلاك.

كما يضم المجمع أكاديمية للتدريب الفنى لتقديم برامج مبتكرة للتعليم الفنى والتدريب المهنى بمعايير دولية، بغرض تأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة اﻻحتياجات العالمية فى سوق العمل والتى تشهد تطورًا مستمرًا، وأكد المهندس أحمد السويدى حرص الشركة على النهوض بمسؤوليتها اﻻجتماعية أيضا من خلال العمل على تنمية المجتمع ونقل الخبرات وتدريب الكوادر التنزانية.

ولفت إلى أن "مجمع السويدى الصناعى" سيكون مركزًا إقليميًا جديدًا لتصدير الأسلاك والكابلات والمحولات والعدادات والعازلات الكهربائية، فى خطوة تعطى دفعة جديدة للتعاون بين مصر وتنزانيا، موضحًا أن "السويدى إليكتريك" بدأت التوسع فى إفريقياً منذ أكثر من 20 عامًا، كانت خلالها تنزانيا دائماً حاضرة بقوة، حتى بدأت أول أنشطتها الكبرى فيها فى عام 2018.

وأضاف: شكلت السياسات المحفزة للاستثمار وتشجيع الدولة للمستثمرين عاملاً أساسيًا فى قرارنا إتخاذ تنزانيا كمركز لعمليات "السويدى إليكتريك" فى منطقة الجنوب والشرق الإفريقى، خصوصًا كون تنزانيا هى المعبر لثمانى دول مشتركة معًا فى الحدود بينها ست دول تعتبر تنزانيا هى منفذها البحرى الرئيسى.

وقامت الرئيسة التنزانية بوضع حجر أساس مشروع "المدينة الصناعية المصرية (EIC)" فى منطقة "كيجامبونى Kigamboni" على حدود مدينة دار السلام، والتى تبلغ مساحتها 2.2 مليون متر مربع، وهى منطقة صناعية من المتوقع أن تستوعب الصناعات كثيفة العمالة بداية من الأدوية، مروراً بالسيارات، إلى المنسوجات والصناعات الزراعية.

وفى اثناء ذلك، قال المهندس أحمد السويدى إن شركة "السويدى للتنمية الصناعية" التابعة لشركة "السويدى إليكتريك" تقوم بتطوير "المدينة الصناعية المصرية (EIC)" مستهدفةً جذب استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار من 4100 مستثمر فى جميع أنحاء المنطقة، مما سيخلق أكثر من 50000 فرصة عمل، ويقدم دعماً مهماً للتنمية الصناعية فى البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.

وتابع أن تعاون "السويدى إليكتريك" مع حكومة تنزانيا منذ سنوات، وفى عام 2018، بدأت "السويدى إليكتريك" من خلال تحالف مع شركة "المقاولون العرب" فى مشروع ضخم لبناء سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريرى المائية بقدرة 2.115 ميجاوات لصالح "الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانسكو)"، وهو المشروع الذى ينتج 6300 جيجاوات.. ساعة من الكهرباء فى المتوسط سنوياً، مما سيساعد ملايين التنزانيين على العيش والازدهار.