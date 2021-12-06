العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار برج العرب الدولى

جدة - نرمين السيد - تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وأعضاء اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى، خلال جولة موسعة مطار برج العرب الدولى، لمتابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطار.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بالمتابعة المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية فى ظل ماتشهده من تدفق فى الحركة الجوية خلال الفترة الحالية.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، وسيور الحقائب وكاونترات المحطة والجوازات، ومتابعة إجراءات تعقيم الحقائب والسيور بكل الصالات فضلاً عن متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار.

وتابعت اللجنه كذلك تطبيق الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التى تتم بشكل مستمر داخل صالات السفر والوصول بالمطار، للتأكد من اتباع أعلى المعايير الدولية الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.

كما تفقدت اللجنة ماتم إنجازه من أعمال فى مشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار برج العرب الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة اليابانية جايكا، وتفقدت اللجنة أعمال تطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسى وشبكات أعمال صرف الأمطار ومخرات السيول، وقرية البضائع بمطار برج العرب الذى يعد ثانى المطارات المصرية فى حجم حركة التشغيل بعد مطار القاهرة الدولى.