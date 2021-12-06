المستشار عمر مروان يشارك فى فعاليات الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب

جدة - نرمين السيد - عقد اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى بدء دورته الـ 37 بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط.





وفى مستهل كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل رحب بالحضور الكريم على أرض الكنانة، ونقل إليهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياته بأن تكلل جهود المجلس بالتوفيق والسداد.

وحرص وزير العدل على تقديم الشكر لليلى جفال وزير العدل بالجمهورية التونسية، على ما بذلته من جهد ملموس، طيلة فترة ترؤسها للدورة المنقضية للمجلس، ووجه التهنئة لعبد الرشيد طبى وزير العدل بالجمهورية الجزائرية، لترأسه الدورة الحالية للمجلس.

وأكد وزير العدل فى كلمته على ضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وعدم ترك ثغرات قانونية ينفذ منها بعد أن أضحى ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات والأديان، وتستدعى محاربته تضافر وتعاون كافة الجهود من جميع الدول العربية الأطراف.

وأوضح أن الوقت الراهن يقتضى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتجفيف منابع الدعم الصريح أو الضمنى للكيانات الضالعة فى الأعمال الإرهابية، ووضع آليات وطنية؛ لضمان مصادرة الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر قد أصدرت قانون مكافحة الإرهاب بالقانون رقم (94) لسنة 2015، والقانون رقم (8) لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

وأشاد المستشار عمر مروان بما حققه مجلس وزراء العدل العرب من إنجازات - خلال دورته السابقة - ساهمت فى دعم العمل العربى المشترك فى المجالين القانونى والقضائى، فى مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

وثمن وزير العدل فى كلمته ما تتخذه الدول الأعضاء فى مجال توحيد التشريعات العربية، ومنها مشروع قانون عربى استرشادى لمنع خطاب الكراهية، ومشروع قانون عربى استرشادى لحماية ودعم حقوق كبار السن.

وفى ختام الكلمة توجه الوزير بالشكر للأمانة الفنية للمجلس على جهودها فى تنظيم أعماله، وكذا جهود المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ببيروت.