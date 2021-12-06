وزير النقل: تطوير وتوسعة نفق كارفور لحل الاختناقات المرورية...

2. الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، و99% نسبة تنفيذ كوبري المنيب العلوي على النيل

3 . 99.5% نسبة تنفيذ كوبري المرج و 97.5 % نسبة تنفيذ كوبري مسطرد

4. إزالة المخلفات وتنفيذ أعمال النظافة على مدار 24ساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الامثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين

أجرى الفريق مهندس /كامل الوزير- وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة التقدم في أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حيث بدأت الجولة من نفق الجولف بالتجمع ثم نفق كارفور بالمعادي والذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم بدلا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين

ثم تابع الوزير أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 %

توجه بعدها وزير النقل لتفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الاعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً الى القاهرة الجديدة

وبعدها توجه وزير النقل لمتابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من اعمال ربط المحور بالطريق الدائري ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين عقب ذلك توجه الى المريوطية حيث تابع اعمال اسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة وشدد على تنفيذ الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية .

كما تابع الوزير إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجاري البدء في الاعمال التنفيذية بالمشروع هذا وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية

ثم توجه الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة وكذلك متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه. 97.5 % حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم تفقد اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %, والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج .

ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام ثم تفقد الوزير المسافة من محور الطوارئ حتى سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية ، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج

ووجه الوزير قيادات الطرق والكباري بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الامثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) و كذلك خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري

وأكد الوزير في على هامش الجولة الى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية مشيرا الى أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد إنتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات

جدير بالذكر انه يجري العمل في عدد من القطاعات الأخرى بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مثل تطوير المسافة من نزلة طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي حتى تقاطع الدائري مع طريق الواحات بطول 7 كم حيث يتم توسعة الطريق في هذه المسافة ليصبح 8 حارات في كل اتجاه (5 طريق رئيسي و3 حارة طريق داعم في كل اتجاه) وذلك لاستيعاب الكثافات المروريه ولخدمه التنميه السياحيه الموجوده بمنطقه الهرم والمتحف المصري الكبير