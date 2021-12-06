وفد اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة يتوجه إلى بولندا لحضور منتدى...

يتوجه وفد اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة إلى مدينة كاتوفيتشي في بولندا لحضور منتدى حوكمة الإنترنت برئاسة الإعلامي الدكتور/ أحمد نور ويرافقه كل من: الدكتورة / هالة عدلي حسين أمين عام المرأة باتحاد المبدعين العرب والدكتورة / نرمين سليم مدير عام الاتحاد والمندوب الدائم للاتحاد لدى الأمم المتحدة.
وأيضاً الدكتورة / سحر فؤاد عضو الاتحاد والأستاذ الصحفي / جودة أبو النور عضو الاتحاد .
حيث يستضيف منتدى حوكمة الإنترنت هذا العام في دورته السادسة عشر الحكومة البولندية والذي سيقام بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة كاتوفيتشي في الفترة من ٦ - ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ ، وسيقيم اتحاد المبدعين العرب ضمن فعاليات المنتدى جلسة تحت عنوان " أثر التحول الرقمي في نظام الحوكمة " ، وذلك بحضور عدة منظمات دولية حكومية وغير حكومية وممثلين دبلوماسيين من مختلف دول العالم ، هذا وسوف يعلن الاتحاد عن شخصية العام التي أثرت في العمل العام وكان لها بصمة متميزة في التحول الرقمي والتكنولوجيا, وذلك ضمن فعاليات هذا الحدث الدولي.
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