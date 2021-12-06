سفير مصر الجديد لدى الأردن يقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني

قدَّم السفير محمد سمير سفير مصر الجديد لدى الأردن أوراق اعتماده لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أمس 5 ديسمبر 2021، حيث نقل سفير مصر تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني.

وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، تم الإعراب عن اعتزاز وتقدير مصر والأردن للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين قيادة وحكومة وشعبًا، وما تتسم به من عمق ومودة وتنسيق دائم في مُختلف المجالات، مع الإعراب عن ارتياح الجانبين لمستوى التشاور القائم بشأن مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الرخاء والازدهار.