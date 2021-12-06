في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالمتابعة المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية في ظل ماتشهده من تدفق في الحركة الجوية خلال الفترة الحالية ، قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وأعضاء اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئى بجولة تفقدية موسعة داخل مطار برج العرب الدولي لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطار .
بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، وسيور الحقائب وكاونترات المحطة والجوازات، ومتابعة إجراءات تعقيم الحقائب و السيور بكافة الصالات فضلاً عن متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار
وتابعت اللجنه كذلك تطبيق الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر داخل صالات السفر والوصول بالمطار وذلك للتأكد من اتباع أعلى المعايير الدولية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.
كما تفقدت اللجنة ماتم إنجازه من أعمال في مشروع انشاء مبني الركاب الجديد رقم ٢ بمطار برج العرب الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة اليابانية جايكا، و تفقدت اللجنة اعمال تطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسي و شبكات اعمال صرف الامطار و مخرات السيول وكذا قرية البضائع بمطار برج العرب .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئى تتفقد مطار برج العرب الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.