اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئى تتفقد مطار برج العرب الدولى

في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالمتابعة المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية في ظل ماتشهده من تدفق في الحركة الجوية خلال الفترة الحالية ، قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وأعضاء اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئى بجولة تفقدية موسعة داخل مطار برج العرب الدولي لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطار .

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، وسيور الحقائب وكاونترات المحطة والجوازات، ومتابعة إجراءات تعقيم الحقائب و السيور بكافة الصالات فضلاً عن متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار

وتابعت اللجنه كذلك تطبيق الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر داخل صالات السفر والوصول بالمطار وذلك للتأكد من اتباع أعلى المعايير الدولية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.

كما تفقدت اللجنة ماتم إنجازه من أعمال في مشروع انشاء مبني الركاب الجديد رقم ٢ بمطار برج العرب الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة اليابانية جايكا، و تفقدت اللجنة اعمال تطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسي و شبكات اعمال صرف الامطار و مخرات السيول وكذا قرية البضائع بمطار برج العرب .